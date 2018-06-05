Terör örgütü YPG/PKK, Münbiç'ten çekildiği yönündeki propagandasına rağmen ilçe ve kırsalında hala varlık gösteriyor

YPG/PKK, sosyal medyadaki paylaşımında "askeri danışman" tabir ettiği güçlerini Münbiç'ten çektiğini öne sürdü.

AA muhabirlerinin Münbiç'teki yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, YPG/PKK'lı teröristler halen Münbiç ilçe merkezi ve kırsalında konuşlu bulunuyor.

Merkezde varlığını gizleyen örgüt, ilçenin kuzeyinde Fırat Nehri kıyısından batıya doğru Ayn Dadat beldesinden Bab ilçesinin doğusuna uzanan bölgeye yayılmış durumda.

YPG/PKK'ya bağlı sözde Münbiç askeri konseyinin de içinde bulunduğu silahlı unsurlar da hala kentin merkezi ve çevresinde yer alıyor.

Örgüte bağlı unsurlar, ilçenin özellikle Fırat Kalkanı bölgesine bakan cephe hatlarında varlık gösteriyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki Münbiç konulu temaslarının ardından yaptığı açıklamada, yol haritasına göre ilk etapta YPG/PKK'lıların Münbiç'ten ayrılacağını, silahlarının alınacağını, altı ayın yarısını dahi bulmayacak süre içinde Münbiç'in istikrara kavuşturulacağını söylemişti.

AA'nın 30 Mayıs'taki haberinde örgütün elebaşlarının ilçeden ayrılmaya başladığı ancak geri kalan kadrosunun Münbiç'te kaldığı bilgisi paylaşılmıştı.