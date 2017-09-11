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Yüksek Mahkeme, Trump'ın mülteci yasağı konusundaki kısıtlamalarını durdurdu!

ABD Yüksek Mahkemesi, alt mahkemenin mültecilere yönelik koyduğu yasaklardan muaf tutulmalara ilişkin kararı geçici olarak durdurdu.

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Yüksek Mahkeme, Trump'ın mülteci yasağı konusundaki kısıtlamalarını durdurdu

ABD Yüksek Mahkemesi, alt mahkemenin mültecilere yönelik koyduğu yasaklarından muaf tutulmalara ilişkin kararı geçici olarak durdurdu.

Adalet Bakanlığı, Pazartesi günü erken saatlerde Yüksek Mahkeme'ye, ABD'nin kabul edilebileceği mülteci sayısını artırmaya çalışan 9. Temyiz Mahkemesi kararını onaylamasını istedi.

 

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