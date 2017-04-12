Yunan Bakan şaşırmış! Türkiye’yi agresif dil kullanmakla suçladı

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, dün gerçekleştirdiği Kosova’yı ziyaretini duyuran Yunan gazetesi, Kosova’da az sayıda görev yapan Yunan askerlerine seslenen Yunan Savunma Bakanı Kamenos, Balkanlarda istikrarın tesis edilmesinde Yunan askerinin katkısını övdüğünü dile getirdi.

Yunanistan’ın bölgede giderek öneminin arttığını da Yunan askerlerine anlatan Bakan Kamenos, Türkiye’yi agresif dil kullanmakla suçladı. NATO’nun Kosova’daki barış gücü KFOR karargahında görev yapan az sayıda Yunan askerini ziyaret eden Yunan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Kosova ziyareti sırasında bu ülkenin her hangi bir yetkilisiyle görüşmedi.

Yunanistan, Kosova’yı tanımayan Avrupa Birliği’nin 5 ülkesi arasında yer alıyor. 200 askerlik Yunan kontenjanı ekonomik kriz nedeniyle Kosova’yı 2013 yılında terk etmişti.