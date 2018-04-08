Yunan bakandan bir tahrik daha: Yine haddini aştı

Türkiye’yi tahrik edici açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, bugün Paskalya kutlaması için Koyun adası, Paşa adası ve Bulamaç adasındaki karakolları ziyaret etti. Kammenos’a Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte üst düzey askeri isimler de eşlik etti.

Kammenos, Bulamaç adasında üzerinde 'Gücün yetiyorsa gel al' yazan anıtın önünde poz verdi. Kammenos, yaptığı konuşmada kendisinin bugün verdiği bir emirle Paskalya kutlaması yapılacak tüm birliklerde masalarda iki boş sandalyenin bırakılmasını istediğini, kalplerinin halen Edirne’de tutuklu bulunan iki yunan askeri ile olduğunu söyledi.

Kammenos’un ziyareti ve diğer detaylar bakanlığın resmi internet sayfasında da yer aldı. Aşırı sağcı bazı internet sitelerindeki haberlere göre de Yunan Bakan ve heyetinin ziyaretinden hemen önce Türk savaş uçaklarının adalar üzerinden alçak uçuş yaptığı ve bunun tesadüf olmadığı iddiası yer aldı.

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