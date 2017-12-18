Yunan basınında Türk Savunma Sanayi endişesi

Geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından üretilen SOM seyir füzesinin ihraç edilebilmesi ve sınır ötesi operasyonlarda kullanılabilmesi için en önemli engellerden biri olan ithal motor kullanımında bir gelişme yaşanmıştı. Kale Havacılık daha önce Fransız Safran şirketinden 150 bin doların üzerinde bir bedelle satın alınan turbo jet motoru üretmek için Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile bir anlaşma imzalamıştı.

Bu anlaşma küresel ölçekte de ilgiyi bir kez daha ülkemize çevirmişken özellikle Yunan basınında bazı özeleştirilere de kapı aralamış oldu. Yunanistan’ın Savunma Sanayii alanındaki önemli seslerinden biri olan ptisidiastima.com sayfalarına taşıdığı bir içerikte SOM füzesinden bahsetti ve 250km menzile 227kg patlayıcı taşıyabilme kapasitesine vurgu yaptı. (SOM füesinin motor dahil toplam ağırlığı 589kg olarak belirtiliyor.)

Bunun dışında MBDA Exocet, Boeing Harpoon rakibi SOM-J versiyonun F-35’lerde de kullanılabileceği, ayrıca Türk donanmasında da SOM füzelerinden faydalanılacağı, gelişmiş radar, seyrüsefer sistemleri gibi teknolojilerin Türk şirketlerince geliştirilip üretilmeye hatta kullanılmaya başlandığı haberde yer alıyor.

Donanım haber'de yer alan habere göre, bu çalışmaların Türkiye’nin elini bir hayli güçlendirdiğine dikkat çeken yayın, olası bir Kıbrıs işgal hareketinde Türkiye’ye uygulanacak silah ambargosunun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teknolojik gücünü sekteye uğratmayacağını ve Türkiye’nin kendi kendine yetebilecek seviyeye ulaşmaya başladığını ifade ediyor. Yunanistan’ın bu mücadelede bir hayli geri kaldığı ve uzun ölçekli planlar yapılarak Avrupa’daki dost ülkeler ile askeri teknolojiler geliştirme konusunda ciddi bir takviyeye ihtiyaç olduğunun altı çizilmiş. Daha önce de Yunan basınında milli savunma sanayinin geliştirdiği silahlar ve testler geniş yankı uyandırmıştı.