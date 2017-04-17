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Yunan basınından tuhaf Erdoğan yorumu

Yunan Pronews internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kontrolsüz güçlendiğini' iddia ederek Batılı ülkelerin çıkarlarının tehdit altına girdiğini yazdı.

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Yunan basınında yer alan referanduma ilişkin bir analizde, "Erdoğan kontrolsüz güçlendi" ifadesi dikkat çekti.

Erdoğan’ın sahip olduğu yeni yetkilerle Batı’yı endişelendirdiği ve Cumhurbaşkanı’nın önünde halife olmak için bir engel kalmadığı belirtildi.

BATI'NIN ÇIKARLARI TEHLİKEDE

‘Pronews’ adlı bir internet sitesinde yayınlanan analizde, mutlak iktidarı ele geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kontrolsüz güçlenmesinin Batılı ülkelerin çıkarlarını tehdit ettiği, bu nedenle Batı’nın endişeli olduğu ifade edildi.

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Analizde, “Bu, Erdoğan’ın zaferi. Zira Erdoğan, Türk siyasetinde mutlak iktidarı elde etmesini sağlayacak anayasal değişiklikleri yapmak için gereken yetkilere hukuki olarak sahip oldu. Artık Erdoğan’ın önünde halife olmak için bir engel kalmadı” denildi.

"KAZANSALARDI, SONUÇTAN MEMNUN OLURLARDI"

Seçimde usulsüzlük yapıldığına dair şikayetlerin beklendik bir durum olduğuna dikkat çekilen analize şöyle devam edildi:

“Kemalistler, Türk siyasi tarihinin dışında kalmakla karşı karşıya olduklarını anladılar. Bu nedenle, usulsüzlük olsa da, olmasa da şikayette bulunacaklardı. Ancak seçimi kazansalardı, sonucu memnuniyetle karşılarlardı.”

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