Yunan başkandan Putin'e mektup: 2 Yunan askerini kurtarın

Başkan Ivan Savidis, Edirne’de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin serbest bırakılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazdı. Savidis, mektubunda, Putin’den Türkiye ile iletişime geçmesini istedi. Başkan Savidis, "Sayın Putin, bu askerler 1 Mart tarihinde sınırı birkaç metre geçtikleri için Türk hapishanelerinde bulunmaktalar. Yunanlar için hassas olan bu konunun çözümü için sizin yardımlarınızı rica ederiz" ifadelerini kullandı.

Mektuba Putin’in cevap yazıp yazmadığı ise bilinmiyor.