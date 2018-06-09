Yunan gazetesi, FETÖ’cü 8 askerin askeri kampta koruma altına alındığını iddia etti

Ta Nea gazetesi, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın 8 darbeci askerin Yunan yargısınca serbest bırakılmasına yönelik açıklamaları üzerine Atina hükümeti ve yetkili Yunan makamlarının alarma geçtiği iddiasında bulundu.

Gazetenin, “8’leri askeri kampta saklıyorlar” başlığı altında birinci sayfasında yer alan haberinde, Yunan mahkemelerince 18 aylık gözaltı süresinin sona ermesi ile serbest bırakılan darbeci askerlerin anakaradaki kışlalardan birine nakledilerek yoğun koruma altına alındığı ileri sürüldü.

Haberde, Yunan makamlarının darbecilerin kaçırılmasından daha çok öldürülmelerinden korktuğu ileri sürüldü.

Ta Nea’ya göre, darbeciler, askeri bir kampta oluşturulan ve aralarında çevreyi kontrol altında tutan keskin nişancıların da bulunduğu 80 kişilik polis gücü tarafından korunan özel bir alanda kalıyor. Darbecilerin her birinin ayrı odası bulunuyor, mutfak ve salon ise ortak olarak kullanılıyor.

Sadece avukatlarıyla görüşmelerine izin verilen ve psikolojik destek alan darbecilere Türkiye’deki aileleri para ve yiyecek gönderebiliyor.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ’ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı, "Bu darbeci askerleri nerede olurlarsa olsunlar, onları toplayıp Türkiye’ye götürmek bizim görevimizdir." açıklaması, Yunanistan’da tedirginliğe neden olmuştu.

Yunan medyası, Bozdağ’ın açıklamasından sonra Yunan makamlarının darbeci askerleri koruma planlarında değişiklik yaptığını duyurmuştu.

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