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Yunan mahkemesi, DHKP-C'lı terörist Gökoğlu'nun Türkiye'ye iadesini reddetti

Yunanistan mahkemesi terör örgütü DHKP-C'lı terörist Ali Ercan Gökoğlu'nun Türkiye'ye iade edilmemesini kararlaştırdı.

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Yunanistan mahkemesi DHKP-C üyesi Ali Ercan Gökoğlu'nun Türkiye'ye iade edilmemesini kararlaştırdı.
Atina’dan 350 kilometre kilometre mesafedeki Larisa şehrinde, İstinaf Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 7 Aralık’daki Atina ziyaretinden 9 gün önce yakalanan terör örgütü 9 DHKP-C üyesinden Ali Ercan Gökoğlu’nun da Türkiye’ye iade edilmemesini kararlaştırdı.
 
Böylece, Türkiye’nin iadelerini istediği, ancak Yunan Mahkemeleri’nin iadelerini reddetikleri DHKP-C’li terörist sayısı 5’e çıktı.
 
Yunan Mahkemeleri daha önce, Türkiye’nin Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat, Hazar Seçer ve Mehmet Biber ile ilgili iade taleplerini reddetmişlerdi.
 
Yunan Polisi, geçen 28 Kasım’da 3 ayrı hücreevinde yaptığı baskınlarda 9 DHKP-C’li terrorist yakalamıştı. Bu baskınlarda  bomba yapımında kullanılan malzeme, patlayıcı maddeler, 1 tabanca ve sahte seyahat belgeleri ele geçirilmişti. 
 
Halen tutuklu bulunan 9 DHKP-C’li, Yunanistan’da işledikleri suçlar için ayrıca yargılanacaklar.  
 
(Hürriyet)

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