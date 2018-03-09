Yunan Meclisi'nde Çipras'ı terleten soru: Neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iletişime geçmiyorsun?

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi partisi lideri Kiriakos Miçotakis, Türkiye'deki Yunan askerleri konusunda Yunan Meclisi'nde Çipras'ı baskı altına aldı.

Miçotakis, Başbakan Çipras’a hem 2 Yunan askeri için neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aramadığını sordu.

“NEDEN TELEFON ETMİYORSUN”

Çipras ile Miçotakis arasında, Yunan Parlamentosu’nda, muhalefetin Sağlık Bakanı ve yardımcıları için ön soruşturma komisyonu kurulması talebinin görüşüldüğü oturuma damgasını vuran söz düellosu şöyle gelişti:

Miçotakis: 2 Yunan askeri konusunda ciddiyetle hareket etmediniz. Endişenizi dile getirmek için neden Erdoğan’ı aramadınız? Yunan askerlerinin geri dönmesini için neden bugün bile aramıyorsunuz?

Çipras: Kardak bölgesinde, geçen Şubat ayı başında yaşanan olayda (Türk Sahil Güvenlik gemisi ile Yunan Sahil Güvenlik gemisi çarpışmıştı) Başbakan Binali Yıldırım’ı aradım. Şimdi alışılmış bir sınır olayını, bizi maceralara sürükleyebilecek büyük bir diplomatik olaya dönüştürmeyeceğim. Doğru gördüğümde, durumu daha da kötüleştirmeyeceğine emin olduğumda, silahlı kuvvetlerle de konuştuktan sonra, gerekirse Türk Cumhurbaşkanı’nı ya da Başbakanı’nı ararım.

"ERDOĞAN’A NE DEDİĞİNİ ŞİMDİ AÇIKLA”

Miçotakis: İlietişim kanallarının açık tutulması önemli Ancak,. göründüğü kadarıyla bir önceki telefon görüşmesinde güvenin sarsıldığı görünüyor. Yunanistan’da 8 Türk askrerinin yakalanmasından sonra Erdoğan ile yaptığınız telefon görüşmesini kastediyorum. O görüşmede neler konuştunuz? Bugüne kadar sadece Erdoğan’ın anlattıklarını biliyonuz. Erdoğan, kendisine askerleri en kısa sürede iade edeceğinizi söylediğinizi belirtti. Siz hiçbir zaman bunu yayanlamadınız. Hadi şimdi yalanlayın..

Çipras: Ben ne diyeceksem, Erdoğan Atina’da iken (7 Aralık 2017) kendisine söyledim. Egemenlik haklarımızı koruma hakkımızın şüphe kaldırmadığını söyledim.

(Hürriyet)