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Yunan polis teşkilatı da Mannequin Challenge çılgınlığına katıldı

Yunan polis teşkilatı ve itfaiye teşkilatı sosyal medyada moda olan Mannequin Challenge çılgınlığına katıldı. Sosyal medyadan yayınlanan görüntülerde polis ve itfaiye ekipleri renkli görüntüler oluşturdu.

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ABD Başkanı Barack Obama’nın Beyaz Saray’da yaptığı Mannequin Challenge Yunanistan’da da moda oldu. Son dönemde sosyal medyada popüler olan Mannequin Challenge çılgınlığına katılan Yunan Polis Teşkilatı ve itfaiye teşkilatının eğlenceli görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. Vatandaşlara mutlu yeni bir yıl dileyen polisler, renkli görüntüler oluşturdu.
 

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