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Yunan Savunma Bakanı'ndan haddini aşan sözler!

Yunanistan'ın darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmemesinin ve hafta sonunda yeniden alevlenen Kardak krizinin gerginliği sürüyor.

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Yunanistan, Türk hava kuvvetleri tarafından dün Yunan hava sahasına yönelik yoğun ihlallerin gerçekleştirildiğini iddia etti.
 
Yunan savunma bakanlığı yetkilileri, merkez ve güney Ege'de bulunan adaların üzerindeki hava sahalarına yönelik 138 ihlalin gerçekleştiğini öne sürerken, bu sayının alışılmadık derecede yüksek olduğunu belirtti.
 
"KOVBOY HAREKETLER"
 
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin davranışlarını "kovboy hareketleri" olarak tanımladı.
 
Antenna televizyonuna konuşan Kammenos: "Biz barış istiyoruz, Ege üzerinde bir kavga veya sorun istemiyoruz fakat yolu kesilmeyen bir uçak da olmayacaktır." dedi.

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Mehmet Palan02.02.2017 14:56
Anlasildi kasiniyorlar tamam da; sekiz kati nufusu olan bir ulkeye kasiniyorlar. Bu Turkiyenin 640 milyon nufuslu bir ulkeye satasmasina benziyor. 10 milyonluk bir ulke, zaten krizdeler, ellerinde olani da kaybedecekler haberleri yok.
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Turgut02.02.2017 10:28
ABD olsa idi hemen o kafirlerin (FATÖ) oldugu yeri yerle bir ederdi.Bunlar o dilden anliyor..
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