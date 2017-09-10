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Yunanistan Başbakanı Çipras: AB Türkiye’ye kapıyı kapatmamalı, bu stratejik bir hata olur

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, “AB Türkiye’ye kapıyı kapatmamalı. Bu stratejik bir hata olur” dedi.

  • İHA
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Selanik uluslararası fuarında basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, AB ile ilişkiler konusunda Türkiye hükümetini destekleyerek, “Türkiye'nin AB’ye üyelik müzakerelerinin AB tarafından kesintiye uğratılması, stratejik ve taktiksel bir hatadır. Kapıyı kapatmak yanlıştır. Türkiye bölgenin güvenliği için önemli büyük bir ülke. Merkel bakalım bu görüşlerini Ekim'de tekrar edecek mi. Belki seçim sonrası farklı olur. Bazen secim dönemlerinde tansiyon artar. Yunanistan olarak görüşümüz hep sabit. Türkiye uluslararası hukuka saygı duymalı, Ege’de ihlallere son vermesini ve Kıbrıs'taki müzakerelerde daha olumlu bir tutum sergilemesini isteriz” dedi.

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