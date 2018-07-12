Yunanistan Başbakanı Çipras, Türk basınından kaçtı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir saat 45 dakika görüşme gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye'den gelen ve Brüksel merkezli Türk gazetecilerden soru almayan Çipras, NATO Karargâhı'nda yaptığı açıklamada Erdoğan'la gerçekleştirdiği toplantıyı 'kolay bir görüşme değildi' diyerek tanımladı.
Yaklaşık bir saat süren toplantıdan ayrılırken, gazetecilerin sorusuna "Sayın Başbakan uluslararası basın saatlerdir size soru yöneltmek için bekliyor, bir soru hakkı vermeyecek misiniz?" sorusuna, Çipras özür dilemekle yetindi.
İsmini vermek istemeyen bir Yunan gazeteci şu yorumda bulundu: "Basın özgürlüğü konusunda Turkiye'yi eleştirip basından ya kaçarlar ya da kendi halkalarındaki gazetecilere soru hakkı verirler."
DARBECİ ASKERLER İÇİN KONUŞTU
Türkiye'ye kaçak bir şekilde giren iki Yunan askeri gündeme getirdiğini söyleyen Çipras, FETÖ'nün darbe teşebbüsü sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler hakkında da yorumda bulundu.
"DARBECİLER ÜLKEMİZDE KABUL EDİLEMEZ" DEDİ AMA...
"Darbeciler ülkemizde kabul edilemez" diyen Yunan başbakan, darbecilere sığınma hakkı verilmesinin hukuki bir süreç olduğunu iddia etti. Turkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerin hukuki sürecini beklemediği için tezat bir durumda olmakla suçlanan Çipras için, Kıbrıs ve Ege'de yaşanan sorunları da ele aldıklarını belirtti.
Kaynak: SABAH
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