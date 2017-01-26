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Yunanistan darbeci teröristler hakkında yapılan iade talebini reddetti

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.

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Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları ve 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadıkları gerekçesiyle Türkiye'ye iadeleri istenen askerler, Yunan polisi eşliğinde birbirlerine kelepçeli olarak mahkemeye getirildi.

Yüksek mahkeme hakimleri, FETÖ mensubu askerleri gruplar halinde salona çağırarak haklarındaki kararları yüzlerine okudu.

Mahkeme, darbe girişiminin ardından TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler için Türkiye'nin iade talebinin reddedildiğini bildirdi.

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