Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan Göç Bakanından Türkiye açıklaması

Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, ülkesindeki sığınmacı sorununa ilişkin, 'Adalardaki problemleri çözmenin önemli koşullarından bir tanesi Türkiye ile açık bir iletişim ve diyalogtur. Türk mevkidaşımla iyi seviyede bir iş birliğimiz var.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vitsas, Midilli'de düzenlenen 14'üncü Kuzey Ege Kalkınma Konferansı kapsamında bir panelde, Yunan adalarındaki sığınmacı sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göç politikasının sadece sığınmacıların tutulduğu Ege Adaları'ndaki halkın sabrına dayandırılamayacağını belirten Vitsas, aşırı kalabalık kamplardaki sığınmacı sayısının Eylül 2018'e kadar kapasitelerine göre düşürüleceğini açıkladı.

Vitsas, sığınmacılara ilişkin faaliyetlerinde Cenevre Sözleşmesi'ne göre hareket ettiklerine işaret ederek, "Öte yandan, Avrupa ülkelerinin kapalı sınır politikasının panzehiri Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki (göçmen) mutabakattır." değerlendirmesinde bulundu.

Sığınmacı kamplarındaki durumun oldukça kötü olduğunu kaydeden Vitsas, Avrupa'da bazılarının bu sorunu görmezden geldiğini aktardı.

Vitsas ayrıca, sığınmacı kamplarındaki aşırı kalabalığın yarattığı sorunlara da değinerek, "Adalardaki problemleri çözmenin önemli koşullarından bir tanesi Türkiye ile açık bir iletişim ve diyalogtur. Türk mevkidaşımla iyi seviyede bir iş birliğimiz var." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın sığınmacı kampı bulunan Midilli, Sakız ve Sisam gibi adalarında toplam kamp kapasitelerinin çok üstünde 15 bine yakın sığınmacı barınıyor. Yunan hükümet, yerel halktan gelen tepkilere karşı sığınmacıları adalardan ana karaya taşıyarak sorunları hafifletmeyi hedefliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rıza Kayaalp´in baba evinde şampiyonluk sevinci

Rıza Kayaalp´in baba evinde şampiyonluk sevinci

Dev gemi boğazı trafiğe kapattı

Dev gemi boğazı trafiğe kapattı

Şok! Aslan adama böyle saldırdı

Şok! Aslan adama böyle saldırdı

Taşımacılıkta sınırları zorlayan görüntüler

Taşımacılıkta sınırları zorlayan görüntüler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA