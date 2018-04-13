Yunanistan olası Suriye operasyonuna katılmayacak

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Atina hükümetinin, Suriye'ye düzenlenecek muhtemel bir saldırıda Yunan silahlı kuvvetlerinin yer almayacağına dair tezini bildirdiğini açıkladı.

Haberde, Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Çipras'ın, kimyasal silahlarla mücadelede Avrupa Birliği'nin kararlı girişimlerine ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek İsveç'in önerileri temelinde çaba gösterilmesi görüşünü dile getirdiğini belirtti.

Çipras ve Makron arasındaki telefon görüşmesinde ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki rolü ve Kıbrıs meselesinin de alındığı, gelecek dönemde Yunanistan ve Fransa arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yapıldığı kaydedildi.