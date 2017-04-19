Yunanistan ordusuna ait helikopter kayboldu

Yunan ordusuna ait UH1 tipi askeri helikopterin 5 mürettebatla birlikte radardan kaybolduğu bildirildi. Larisa şehrinden kalkan ve Kozanı şehrine gitmekte olan helikopterin yakın bir bölgede Elassona bölgesinde düştüğü ve enkazın bulunduğu kaydedildi.
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