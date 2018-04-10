Yunanistan: Türk helikopteri, Yunan hava sahasını ihlal etmedi
Yunanistan başbakanlık kaynakları, “Türk helikopteri, Yunan hava sahasını ihlal etmedi. Olayı çok önemli olarak görmüyoruz” dedi.
- İHA
Yunanistan başbakanlık kaynakları, Ro Adası açıklarında uçan Türk helikopterine Yunan askerinin uyarı ateşi açtığı iddialarına karşılık açıklama yaptı. Yunan başbakanlık kaynakları, “Olayı çok önemli saymıyoruz. Türk helikopteri, Yunan hava sahasını ihlal etmedi. Türk helikopteri ışıklarını söndürüp, Yunan hava sahası sınırlarında uçtu. Olay öylece sona erdi" şeklinde açıklama yaptı.
Öte yandan Yunan medyası, Meis adasının yakınında bulunan Ro adası açıklarında Yunan askerlerinin pazartesi akşam saatlerinde, bir Türk Sahil Güvenlik helikopterine uyarı olarak ters istikamette ateş açtığını yazmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.