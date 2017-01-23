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Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin duruşması 26 Ocak'a ertelendi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan askerlerden 4'ü için yeni bir gelişme yaşandı.Yunanistan mahkemesi, 4 darbeci terörist için kararını 26 Ocak'ta verecek.

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MAHKEME KARARI 26 OCAK'TA VERECEK

Yunanistan mahkemesi 4 askerle ilgili kararını 26 Ocak'ta verecek.

İki hafta önce yapılan üç ayrı duruşmada savcılar, darbeci askerlerin adil yargılanmalarına yönelik şüpheler ve kötü muamele göreceklerine ilişkin endişeler nedeniyle iade edilmemelerini talep etmişti.

SÜREÇ

8 asker, darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış, Türkiye, askerlerin iade edilmesini talep etmişti.Askerlerin durumları yerel mahkemece ayrı ayrı ele alınırken son olarak Atina'daki temyiz mahkemesi, üç ayrı duruşmanın ardından, üç askerin Türkiye'ye iadesini kabul etmiş, beş askerin iadesini ise reddetmişti.

Yunan Temyiz Mahkemeleri Başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunmuş, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusu yapmıştı.

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