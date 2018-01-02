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Yunanistan'da 3,9 şiddetinde deprem oldu

Yunanistan'da 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Yunanistan'da 3,9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Türkiye saati ile 01:16'da meydana gelen depremin derinliği 6,9 kilometre olarak ölçüldü.

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