Yunanistan'da 3,9 şiddetinde deprem oldu

<p> Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Yunanistan'da 3,9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.</p> <p> Türkiye saati ile 01:16'da meydana gelen depremin derinliği 6,9 kilometre olarak ölçüldü.</p> <p> <iframe allowfullscreen='' frameborder='0' height='450' src='https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1539228.8521572582!2d22.8037!3d41.106!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDHCsDA2JzIxLjYiTiAyMsKwNDgnMTMuMyJF!5e0!3m2!1str!2str!4v1514845907793' style='border:0' width='600'></iframe></p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.