Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü
Yunanistan’da, Mora Yarımadası’nın güneyinde yer alan Kalamata kenti yakınlarında Yunan Hava Kuvvetlerine ait T-2 tipi eğitim uçağının düştüğü belirtildi.
- AA
Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Yunan Hava Kuvvetlerine ait T-2 tipi eğitim uçağı, Kalamata kenti yakınlarındaki hava üssünden havalandığı sırada motorunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştü.
Kazada, otomatik fırlatma sistemini kullanan 2 pilotun kurtulduğu bildirildi.
Kazanın ardından bölgeye arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.