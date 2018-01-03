Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü

Yunanistan’da, Mora Yarımadası’nın güneyinde yer alan Kalamata kenti yakınlarında Yunan Hava Kuvvetlerine ait T-2 tipi eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Yunan Hava Kuvvetlerine ait T-2 tipi eğitim uçağı, Kalamata kenti yakınlarındaki hava üssünden havalandığı sırada motorunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştü.

Kazada, otomatik fırlatma sistemini kullanan 2 pilotun kurtulduğu bildirildi.

Kazanın ardından bölgeye arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadına sokak ortasında dayak

Kadına sokak ortasında dayak

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA