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Yunanistan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü

Yunanistan'da Hava Kuvvetlerine ait helikopterin düşmesi sonucu dört asker öldü, bir asker yaralı kurtarıldı.

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Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, üçü mürettebattan beş askerin bulunduğu Huey UH-1H tipi helikopterin enkazına ülkenin kuzeyindeki Elassona bölgesinde ulaşıldı.

Henüz nedeni belirlenemeyen kazada helikopterde bulunan dört askerin hayatını kaybettiği, yaralı kurtarılan kadın askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Larissa kentinden havalanarak Kozani'ye giden helikopterin, rutin sınır devriyesi için havalandığı belirtildi.

Savunma Bakanı Panos Kammenos, kaza nedeniyle ülkede üç günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

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