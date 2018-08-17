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Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 oldu

Yunanistan'da Batı Nil virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

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Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (KEELPNO) yapılan açıklamada, son bir haftada Batı Nil virüsü bulaşan 70 yaşın üzerindeki 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.        
 
Başkent Atina'nın da içinde yer aldığı Attika bölgesinde, Batı Nil virüsünden 80 yaşın üzerindeki 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.        
 
KEELPNO, ülkede yaz döneminde 77 kişide Batı Nil virüsü tespit edildiğini bildirdi.      
 
Yunanistan'da ilk defa 2010 yaz mevsiminde görülen Batı Nil virüsü, 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.  

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