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Yunanistan'da göç politikaları ve ekonomi bakanlıklarına görevlendirmeler yapıldı

Yunanistan hükümetinde Ekonomi Bakanı Dimitris Papadimitriou'nun istifasının ardından mini kabine revizyonu yapıldı.

  • AA
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Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, iki bakanlık ve dört bakan vekilliğinde değişikliğe gidilen yeni kabineyi duyurdu.

Çalışma Bakan Vekili olan eşinin aldığı kira yardımı nedeniyle istifa eden Papadimitriou'dan boşalan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Yannis Dragasakis getirildi.

Sığınmacı krizi boyunca görev yapan ve sağlık sorunları bulunan Göç Politikaları Bakanı Yannis Mouzalas'ın koltuğuna, Savunma Bakan Vekili Dimitris Viças oturdu.

Savunma, kültür, çalışma ve eğitim bakanlıklarındaki dört bakan vekilliğine de yeni isimlerin getirildiği açıklandı.

Papadimitriou'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vekili olan eşi Rania Antonopoulos, konut desteği almalarının medyaya yansımasının ardından görevinden ayrılmıştı.

Eşinin ardından Papadimitriou da istifa ettiğini açıklamıştı.

 

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