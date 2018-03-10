Yunanistan'da iki Alman gazeteci gözaltına alındı
Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın askeri yasak bölgede yakalanan iki Alman gazetecinin yakalanarak, gözaltına alındığı bildirildi.
- AA
Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberine göre, sınırdaki Dimetoka bölgesinde Alman kanalı ARD için çalıştıklarını belirten iki kişi gözaltına alınarak, savcılığı götürüldü.
Yaşları 31 ve 33 olan biri kadın iki Alman için Atina'daki Almanya Büyükelçiliğinin harekete geçtiği belirtildi.
Öte yandan gazetecilerin polise ifadelerinde Almanya'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla dönüş yapan Türklere ilişkin bir haber üzerine çalıştıklarını söyledikleri kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.