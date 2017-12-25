Yunanistan'da İsrail Büyükelçiliğine boyalı saldırı düzenlendi
Sabahın erken saatlerinde Rubikonas adıyla tanınan anarşist grup üyeleri İsrail'in Atina Büyükelçiliğine boya attılar.
- DHA
Yedi motosikletle bölgeye yaklaşan Rubinokas üyeleri, saldırıyı koruma polisinin vardiya değiştirdiği anda düzenlediler.
Rubikonas gurubu olay yerinden uzaklaşmadan önce Filistin halkına dayanışmasını ilan eden broşürler attı. Broşürde yıllardır baskı altında kalan ve topraklarından kovulmak istenen Filistin halkının yanında oldukları, bu insanların doğdukları yerde yaşayabilmeleri gerektiği yazılıydı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.