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Yunanistan'da İsrail Büyükelçiliğine boyalı saldırı düzenlendi

Sabahın erken saatlerinde Rubikonas adıyla tanınan anarşist grup üyeleri İsrail'in Atina Büyükelçiliğine boya attılar.

  • DHA
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Yedi motosikletle bölgeye yaklaşan Rubinokas üyeleri, saldırıyı koruma polisinin vardiya değiştirdiği anda düzenlediler.
 
Rubikonas gurubu olay yerinden uzaklaşmadan önce Filistin halkına dayanışmasını ilan eden broşürler attı. Broşürde yıllardır baskı altında kalan ve topraklarından kovulmak istenen Filistin halkının yanında oldukları, bu insanların doğdukları yerde yaşayabilmeleri gerektiği yazılıydı.

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