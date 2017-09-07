Yunanistan'da işsizlik oranı yüzde 21,2'ye geriledi

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı haziran ayında aylık ve yıllık bazda yaşanan gerilemeyle yüzde 21,2 olurken, ülkedeki işsiz sayısı 1 milyon 17 bine düştü.

2011'DEN BU YANA EN DÜŞÜK ORAN

Böylece ülkede, Aralık 2011'den bu yana görülen en düşük işsizlik oranı kaydedildi. Ülkede en yüksek işsizlik oranı yıllık bazda yaşanan önemli düşüşe rağmen yüzde 43,3 ile 15-24 yaş arası gençlerde görüldü.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK ORANI 2013'TE

Yunanistan'da en yüksek işsizlik, yüzde 27,9 ile 2013'te kaydedilmişti.