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Yunanistan'daki sığınmacılar kamp yetersizliğinden Atina'ya taşmaya başladı

Yunan adalarındaki kampların yetersizliği dolayısıyla bugün Sisam Adası'ndan yaklaşık 200 sığınmacı Atina'ya getirildi.

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Sığınmacı kampında yer bulunmaması sebebiyle aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu yaklaşık 200 sığınmacı Sisam Adası'ndan Atina civarındaki kamplara taşınmak üzere Pire Limanı'na getirildi.
 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Göç Politikaları Bakanlığından görevlilerce karşılanan sığınmacılar, otobüslere bindirilerek çeşitli kamplara taşındı.
 
Yunan adalarına son dönemde geçişlerin artması ve kamp kapasitelerinin yetersiz kalması nedeniyle Yunan hükümeti, binin üzerinde özellikle hassas durumdaki sığınmacıyı Atina'daki kamp ve evlere taşıma kararı almıştı.
 
BMMYK, YUNAN HÜKÜMETİNE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
 
BMMYK, kampların kış şartlarına hazır olmadığını vurgulayarak, Yunan hükümetine bir an önce gerekli önlemleri alma çağrısında bulunmuştu.
 
Sisam'daki 700 kişilik kampta tahliyelere rağmen yaklaşık 2 bin 500 kişi konaklarken halen yüzlerce sığınmacı, kampın dışındaki ormanlık arazide kışa uygun olmayan çadırlarda kalıyor. Bir diğer ada Midilli'de de 2 bin kişilik kampta 5 bin 500'e yakın sığınmacı bulunuyor.
 
Yunanistan'ın resmi verilerine göre, Türkiye-AB göçmen mutabakatı kapsamında adalarda tutulan ve iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların sayısı yaklaşık 15 bin.
 
Mutabakat kapsamında sığınmacıların Türkiye'ye iadesine devam edilirken geri gönderilen sığınmacıların sayısı bin 380'e ulaştı.
 

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