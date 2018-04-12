Yunanistan'da Mirage 2000-5 tipi savaş uçağı düştü, 34 yaşındaki pilot hayatını kaybetti
Yunanistan'da bugün saat 12.15'de Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000-5 tipi tek kişilik savaş uçağı Skiros Adasının 9 deniz mili kuzey doğusunda, şimdiye kadar tespit edilemeyen nedenlerden dolayı denize düştü.
- DHA
34 yaşındaki Yüzbaşı Yiorgos Mpaltadoros hayatını kaybetti. Ailesine ve meslektaşlarına şükran borcunu ve başsağlığı dileklerini ileten Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras “Bugün çok değerli bir pilotumuzu kaybettik. Görev başındayken hayatını kaybetti. Üzüntümüz sonsuzdur" açıklamasını yaptı.
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