Yunanistan'da Mirage 2000-5 tipi savaş uçağı düştü, 34 yaşındaki pilot hayatını kaybetti

34 yaşındaki Yüzbaşı Yiorgos Mpaltadoros hayatını kaybetti. Ailesine ve meslektaşlarına şükran borcunu ve başsağlığı dileklerini ileten Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras “Bugün çok değerli bir pilotumuzu kaybettik. Görev başındayken hayatını kaybetti. Üzüntümüz sonsuzdur" açıklamasını yaptı.