Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 'acil durum' ilan edildi

Yunanistan'da 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Semadirek Adası'nda (Samothraki) 'acil durum' ilan edildiği duyuruldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yunanistan'da 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Semadirek Adası'nda (Samothraki) "acil durum" ilan edildiği duyuruldu.

Ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen bölgelerden biri de Semadirek Adası oldu.

Yunanistan Sivil Savunma Teşkilatı, bölgedeki şiddetli yağışlar sebebiyle Semadirek Adası'nda "acil durum" ilan edildiğini, Teşkilat Genel Sekreteri Yannis Kapakis başkanlığındaki bir heyetin incelemelerde bulunmak üzere adaya gittiğini bildirdi.

Semadirek Belediye Başkanı Thanasis Viças da Yunan medyasına yaptığı açıklamada, bölgede pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağmur sonucu adada çok sayıda ev ve iş yerini su bastığını, köprülerin çöktüğünü ve bazı yerlerde toprak kaymaları meydana geldiğini söyledi.

Adanın güney kısmına ulaşım sağlanamadığını aktaran Viças, ayrıca birçok bölgeye elektrik ve su verilemediğini de belirtti.

Thanasis Viças, "Manzara şoke edici. Ne belediye ne de sağlık ocağı kaldı. Belediyedeki tüm arşivler yok oldu. Yollar çamurla doldu. Otomobiller, taş, toprak hepsi karışmış durumda, bir yığın halinde. Ana arterlerdeki kopukluk nedeniyle adanın güneyindeki hasarın hangi boyutta olduğu tam olarak bilinmiyor." dedi.

Ulusal basın ise adanın güneyindeki Kamariotissa, Alonia ve Hora bölgelerinde evlerin aşırı yağış sonucu oluşan sel sularından zarar gördüğünü, ayrıca çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvanın telef olduğunu duyurdu.

Belediye yetkililerinin vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunduğunu kaydeden Yunan medyası, okulların tatil edildiğini ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Dedeağaç bölgesinden 200 kişilik askeri birliğin adaya sevk edildiğini de aktardı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Lüks cipli şehir eşkiyaları beyzbol sopasıyla belediye temizlik işçisini böyle dövdü

Lüks cipli şehir eşkiyaları beyzbol sopasıyla belediye temizlik işçisini böyle dövdü

Twitter kullanıcılarına müjde! 280 karakter oluyor

Twitter kullanıcılarına müjde! 280 karakter oluyor

iPhone 8'in içini açtılar... İşte Apple'ın sırrı

iPhone 8'in içini açtılar... İşte Apple'ın sırrı

2 dolar için ölümü göze alıyorlar

2 dolar için ölümü göze alıyorlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA