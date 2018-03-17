Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan araç polisten kaçarken kaza yaptı: 2 ölü

Yunanistan’ın İskeçe bölgesinde, 9 sığınmacının bulunduğu bir otomobilin polis kontrolünden kaçarken devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yetkililer, İskeçe-Gümülcine karayolunda sığınmacıların bulunduğu otomobilin polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken Potamia köyü yakınlarında devrildiğini bildirdi.

Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar İskeçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PYD/PKK´nın eve tuzakladığı patlayıcı kadın ve çocukları öldürdü

PYD/PKK´nın eve tuzakladığı patlayıcı kadın ve çocukları öldürdü

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

Ölmeden önceki son sözler

Ölmeden önceki son sözler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA