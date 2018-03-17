Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan araç polisten kaçarken kaza yaptı: 2 ölü
Yunanistan’ın İskeçe bölgesinde, 9 sığınmacının bulunduğu bir otomobilin polis kontrolünden kaçarken devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
- AA
Yetkililer, İskeçe-Gümülcine karayolunda sığınmacıların bulunduğu otomobilin polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken Potamia köyü yakınlarında devrildiğini bildirdi.
Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralılar İskeçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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