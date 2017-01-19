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Yunanistan'da Syriza'ya şüpheli paket gönderildi

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRIZA) merkez bürolarının bulunduğu binaya gönderilen şüpheli paket güvenlik ekiplerini alarma geçirdi.

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Yunan medyasındaki haberlere göre, SYRIZA’nın kent merkezindeki Kumunduru caddesinde bulunan merkez binasında partinin Siyasi Konsey toplantısı sırasında posta ile gelen bir paketin içinde şüpheli toz çıkması üzerine parti yetkilileri polise haber verdi.

Polisin teslim aldığı paketin içindeki toz, kimyasal içerikli olabileceği şüphesiyle incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Olay nedeniyle yarıda kesilen SYRIZA Siyasi Konsey Toplantısı’nın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras başkanlığında Başbakanlık konutunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

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