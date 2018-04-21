Yunanistan'da tek motorlu uçak düştü: 2 ölü

Yerel basında yer alan haberlere göre, tek motorlu küçük uçak, Skaloma bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden kurtarma ekipleri, uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.