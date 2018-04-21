Yunanistan'da tek motorlu uçak düştü: 2 ölü
Yunanistan'ın Fokida kentinde özel uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü.
- AA
Yerel basında yer alan haberlere göre, tek motorlu küçük uçak, Skaloma bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden kurtarma ekipleri, uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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