Yunanistan'daki yangınında ölenlerin sayısı 97'ye yükseldi

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, 23 Temmuz'da meydana gelen orman yangınında 83 kişinin olay yerinde, 14 kişinin kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre doğusundaki kuzeydoğusunda Penteli bölgesinde ormanlık alanda çıkan ve şiddetli rüzgarla sahil kenarındaki Mati ve civarındaki bölgelere kısa sürede ulaşan yangında, 187 kişi yaralanmış, yüzlerce ev ve araç kül olmuştu.

Aradan geçen bir ayı aşkın sürede bölgede, hasar tespit çalışmaları ve kullanılamaz hale gelen evlerin yıkım işlemleri sürüyor.

Yunanistan eski Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas, yangının ardından istifa etmişti.

Öte yandan, yangından zarar gören kişiler için en az 5 biner avro para yardımı yapıldı.