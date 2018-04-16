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Yunanistan'dan 'bayrak krizi' ile ilgili ilk açıklama

Başbakan Binali Yıldırım bugün Hurşit kayalıklarına dikilen Yunan bayrağının indirildiğini açıkladı. Yunan basını da gelişme gelişmeyi duyurdu. Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarının 'fotoğrafları araştırıyoruz' dediği iddia edildi.

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Başbakan Binali Yıldırım bugün Hurşit kayalıklarına dikilen Yunan bayrağının indirildiğini açıkladı. Yunan basını da gelişme duyurdu. Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarının 'fotoğrafları araştırıyoruz' dediği iddia edildi.

Yunanistan'da haberi önce Sisam adasındaki yerel “samos24.gr” sitesi duyurdu.
 
Haber kısa sürede pek çok Yunan haber sitesinde de yer aldı. Haberlerde, 'Hurşit adalarının güneydoğusunda bulunan Kerdo kayalığına tekne ile giden 3 Yunanlı'nın kayalığın en yüksek noktasına Yunan bayrağı diktikleri' ifade edildi. 
 
Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamaları üzerine, Skai televizyonunun, Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, konunun araştırıldığı belirtildi.
 
(Hürriyet)

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