Yunanistan'dan skandal karar: Türkiye'den kaçan darbeciye siyasi sığınma hakkı tanıdı

Proto thema gazetesine göre, serbest kalan şahıs, Yunanistan'a kaçırılan helikopterin 2. pilotu. Komite bu kişinin darbe girişimine katıldığına dair bir ispat olmadığını belirterek, siyasi sığınma hakkını kabul etti. Yunan Hükümetinin bu karara itiraz etmesi bekleniyor.