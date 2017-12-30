Yunanistan'dan skandal karar: Türkiye'den kaçan darbeciye siyasi sığınma hakkı tanıdı
Yunanistan siyasi sığınma komitesi 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Yunanistan'a kaçarak sığınan 8 darbeci askerden birine siyasi sığınma hakkı verdi. Darbecilerden biri serbest kaldı.
- İHA
Proto thema gazetesine göre, serbest kalan şahıs, Yunanistan'a kaçırılan helikopterin 2. pilotu. Komite bu kişinin darbe girişimine katıldığına dair bir ispat olmadığını belirterek, siyasi sığınma hakkını kabul etti. Yunan Hükümetinin bu karara itiraz etmesi bekleniyor.
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