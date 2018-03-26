Yunanistan´ın Aleksandrupolis kentinde iki göçmene ait ceset bulundu

<p> Bölgedeki terkedilmiş Kültür Merkezinin yakınlarında bulunan cesetlerde bıçak ve darp izleri tespit edildi. Adli tıp uzmanı göçmenlerin yaklaşık bir ay önce öldürüldüklerini açıkladı. Cinayetin nedenleri ve failleri araştırılıyor.</p>
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