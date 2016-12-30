Yunanistan'ın Brezilya büyükelçisine ait olduğu iddia edilen bir ceset bulundu

59 yaşındaki büyükelçi Amiridis'den Brezilya'nın geleneksel yeni yıl kutlamalarına katılmak için yola çıktığı günden beri haber alınamıyordu. En son pazartesi günü Rio de Jenairo'nun eteklerindeki Nova Iguacu şehrinde görülen büyükelçinin kiraladığı araç şehre yakın bir üst geçitte yanmış vaziyette bulundu.

Adli tıp uzmanların cesedi teşhis edebilmek için çalışmalara başladığı belirtirken, büyükelçinin en son pazartesi günü eşini arayıp Nova şehrinden çıkmak üzere olduğunu söylediği öğrenildi.

Polis herhangi birisi tarafından fidye istenmediğini veya uyarı yapılmadığını gerekçe göstererek olayın bir kaçırılma vakası olmasının düşük bir ihtimal olduğunu belirtiyor.

Yüksek suç oranına sahip Rio'da bu durum, Noel ile yılbaşı arasındaki kutlamalar için binlerce turistin şehre akın etmesiyle suç oranlarında büyük bir artış gösteriyor. Kaynak: BBC