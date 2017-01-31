Özbekistan'da bir AVM'de meydana gelen kaza şoke etti
Yürüyen merdivenle aşağıya inen bir kadının kucağındaki çocuk düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.
- star.com.tr
Özbekistan'ın Andican şehrindeki AVM'de 12 metre yükseklikten yere çakılan bebeğe yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde genç annenin kıyafetinin yürüyen merdivene takılıp dengesini kaybetmesi sonucu kucağındaki çocuğunu düşürdüğü görülüyor. Dördüncü kattan yere çakılan bebeğe yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrasında annenin sinir krizleri geçirdiği öğrenildi.
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