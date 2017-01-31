Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Özbekistan'da bir AVM'de meydana gelen kaza şoke etti

Yürüyen merdivenle aşağıya inen bir kadının kucağındaki çocuk düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 1
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özbekistan'ın Andican şehrindeki AVM'de 12 metre yükseklikten yere çakılan bebeğe yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde genç annenin kıyafetinin yürüyen merdivene takılıp dengesini kaybetmesi sonucu kucağındaki çocuğunu düşürdüğü görülüyor. Dördüncü kattan yere çakılan bebeğe yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Kaza sonrasında annenin sinir krizleri geçirdiği öğrenildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu görüntüler sosyal medyada tepki çekti!

Bu görüntüler sosyal medyada tepki çekti!

Dünyanın en büyük helikopteri

Dünyanın en büyük helikopteri

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

Kömür sobasına kalorifer sistemini bağladı

Van'da MİT ve polisten ortak operasyon

Van'da MİT ve polisten ortak operasyon

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul edecek

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA