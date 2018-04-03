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Yüzlerce İsrailli İbrahim Camii'ni bastı

Yüzlerce İsrailli El Halil'de bulunan İbrahim Camii'ni basarak Talmudik ayini gerçekleştirdi.

  • İHA
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Yasa dışı İsrail yerleşimcileri ve İsrail askerleri Filistin'de düzenledikleri baskınlarla kutsal yerlerin hürmetini ihlal etmeye devam ediyor. Yüzlerce İsrailli El Halil'de bulunan İbrahim Camii'ne baskın yaptı. İçeride dans ederek şarkı söyleyen İsrailliler, Talmudik ayini gerçekleştirdi.
 
Yahudi inancına göre Hamursuz Bayramı'nın (Pesah) kutlandığı bu günlerde, İsrailli yerleşimciler geçtiğimiz iki gün boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yapmıştı. Yaklaşık 275 İsrailli yerleşimci Mescid'i Aksa Camii'ne Fas kapısından girerek içeride provokatif turlar yapıp, şarkı söylemiş ve  Talmudik ayini gerçekleştirmişti.

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