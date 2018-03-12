Yüzyılın anlaşması için Gazze rehin!

Ortadoğu’da işgalci İsrail’in istek ve çıkarları doğrultusunda bir politika izleyen Beyaz Saray, ‘yüzyılın anlaşması’ olarak nitelendirdiği sözde Filistin barışı çalışmalarına hız verdi. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak ilk adımı atan ABD Başkanı Donald Trump, bir sonraki aşamayı abluka altındaki Gazze üzerinden kurgulamaya başladı.

KAHİRE’DE KRİTİK ZİRVE

Trump’ın Filistin-İsrail barışından sorumlu danışmanı Jason Greenblatt, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı makalede gelecek hafta Beyaz Saray’da ‘kilit ülkeler’ ve uzmanlar ile birlikte Gazze’deki insani durumu değerlendireceklerini duyurdu.

İlaçtan elektriğe kadar pek çok temel ihtiyaç maddesinden yoksun olan Gazzelilerin bir anda Washington’ın gündemine girmesi tesadüf değil. Zira bir süredir Mısır’ın başkenti Kahire’de Gazze’yi fiilen elinde tutan Hamas’lı yöneticiler ile darbeci Sisi yönetiminin yetkilileri çetin bir pazarlık yürütüyorlar. Müzakerelerin Gazze’nin Filistin Devlet Başkanı ve Fetih Hareketi lideri Mahmud Abbas’a devri için sürdüğü belirtiliyor. Fakat Greenblatt’in makalesinde Kahire’deki görüşmelere işaret edilmesi, ‘başkenti Ebu Dis olan ve Gazze ile Batı Şeria kentleriyle sınırlı butik bir Filistin devleti’ projesinin Hamas’ın etkisizleştirilerek devam edeceğini gösteriyor.

DAHLAN BEKLEMEDE

Planın düzgün işleyişi adına halkın desteğini arkasına alan Hamas’ın Gazze bağlantısını sonlandırılması amaçlanıyor. Bu noktada İsrail-Mısır-ABD koalisyonunun aklındaki isim Fetih’in eski yöneticisi Muhammed Dahlan. Abbas’ın hastalığına ilişkin haberlerin sıklaştığı bu günlerde, Gazze’deki insani felaket, Dahlan’ın sahneye çıkması için kullanılıyor. Kendisi de bir Gazzeli olan Filistinli siyasetçinin kurtarıcı gibi halka takdim edileceği planın işleyişi için Hamas’ın direnişinin kırılması hesap ediliyor.

EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİYOR

ABD’nin gündemine giren Gazze’de ekonomik kriz Filistinliler için dayanılmaz bir hal aldı. Filistinli İş Adamları Derneği Başkanı Ali el-Hayık, Gazze’de alım gücünün yüzde 60’tan fazla azaldığını belirtti. Hayık, yazılı açıklamasında, “Ekonomik göstergeler, Gazze sakinlerinin, zor yaşam koşullarına önümüzdeki aylarda tahammül edemeyeceği yönünde. Gazze’de hayatın çeşitli alanlarında tam bir çökme söz konusu” ifadelerini kullandı. Gazze’deki yoksulluğun yüzde 80’e, işsizliğin yüzde 50’ye yükseldiğini vurgulayan Hayık, iş fırsatlarının bulunmadığını, kamu ve özel sektörün daha fazla işçi istihdam edemediğini kaydetti. Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze 2006’dan bu yana İsrail’in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.