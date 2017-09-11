Zafer Çağlayan'a yönelik tutuklama kararının ardından FETÖ çıktı

FETÖ'nün 17/25 Aralık'ta hükümete yönelik kumpaslarla yargı darbesi yapmaya çalıştığı sahte delilleri ABD yargısı kopyala yapıştır yöntemiyle Zarrab dosyasına ekledi. Ekonomi Eski Bakanı Zafer Çağlayan hakkında dava açan ve hakkında tutuklama kararı çıkaran ek iddianamenin mahkemeye sunulması yargı skandalı olarak tarihe geçti. FETÖ'cülerin yurt dışına kaçarken yanlarında götürdükleri 17/25 Aralık sahte belgelerini delil sayan New York Güney Bölge Başsavcılığı'na geçici olarak atanan savcı Joon H.Kim, iddianameyi apar topar hazırlayarak mahkemeye yolladı.

Siyasetçi gibi hareket etti

Zarrab soruşturmasını ilk başlatan Bharara, bir siyasetçi gibi yaptığı açıklamalarla daha ilk günlerden itibaren hedefin aslında bu dosya üzerinden Türkiye olduğunu gözler önüne sermişti. ABD'de alışık olunmayan bir tavır sergileyen Bharar'nın bu tavrının nedeni kısa süre sonra ortaya çıkmıştı. Bharara'nın FETÖ bağlantısını AKŞAM ortaya çıkartmıştı. Trump'ın görevden aldığı Bharara açıklamalarında ABD yargısı ya da kendisinin neden görevden alındığından çok Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren iftiralara yer verdi.

Dışarıdan yönetiyor

New York Güney Bölge Başsavcılığı kadrosunda çok büyük etkiye sahip olan Bharara çeşitli açıklamalarla davayı yönlendirmeye başladı. Bharara'nın yerine geçici olarak atanan savcı Joon H. Kim'in, Zarrab davasına ek iddianame hazırlayarak Eski bakan Çağlayan'ı dosyaya dahil etti. Kim'in Bharara'nın FETÖ yönlendirmesiyle hazırladığı iddianameyi araştırmadan sadece 'uygulayıcı' olduğu ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kumpaslarını savundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da parti katılım töreninde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, ABD'de düzenlenen yeni bir iddianame ile Rıza Zarrab dosyasına eklenen eski bakan Zafer Çağlayan vardı. "Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık yapmış birisinin Amerika'da yolsuzluk davasında yargılanmasını ben içime sindiremiyorum" diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Bizim mahkemelerimiz yok mu, bizde adalet yok mu, bizde hak-hukuk yok mu?" Kılıçdaroğlu, FETÖ kumpaslarıyla oluşturulan dosyalarla yargılama çağrısı yaparak, örgütün ağzıyla konuşmayı sürdürdü.

Tek işi Erdoğan’ı karalamak

Bharara 17-25 Aralık’ta Erdoğan’a karşı kurulan kumpasa göndermede bulundu. Bharara böylece görevde olsaydı FETÖ’cülerin de yaptığı gibi Erdoğan ve ailesi üzerine davayı uzatacağının da mesajını verdi. Bhara bir cok paylaşımında da Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlar yaptı.

Türkiye nefreti gözlerini bürüdü

Eski Savcı Bharara bununla da kalmadı ve ABD’nin, Suriye’deki gizli üslerinin, Türkiye tarafından medyaya sızdırıldığına yönelik manipülatif bir haberi kullandı. İki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerini bile kaldıramayan Bharara bu kez paylaşımının üzerine 24 Temmuz 2017 tarihinde “Türkiye’nin Erdoğan’ı çok büyük bir müttefik" dedi. (Akşam)