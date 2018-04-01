Zaharova: Batılı ülkelerin en büyük hayali Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nı engellemek

Rus Beşinci Kanal'a demeç veren Zaharova'ya Batılı ülkelerin 2018 Dünya Kupası bağlamında Rusya'yı tecrit etme olasılığının bulunup bulunmadığı soruldu.

'BU ONLARIN ANA AMACI'

Zaharova, "Bu onların en büyük hayali, ana amacı. Bende bazı Batılı ülkelerin 2018 Dünya Kupası'nı Rusya'dan almak istediği izlenimi oluştu" yanıtını verdi.

Şu anda herkesin 'futbol topuna odaklandığını' da kaydeden Zaharova, 'topun her şeye rağmen Rus futbol sahasına değeceğini' vurguladı.

4 Mart'ta eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından Rusya ve Batı arasında diplomatik kriz patlak vermişti.

İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve bir dizi AB ülkesi, soruşturmanın tamamlanmasını beklemeden ve hiçbir kanıt göstermeden Moskova'yı olayın sorumlusu ilan ederek Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran — 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın 11 kentinde düzenlenecek.

(Sputnik)