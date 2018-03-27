Zaharova: Her ülkeye yönelik uygun tedbirler alınacaktır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etmesine karşılık verileceği uyarısı yaptı.

Rossiya-1 kanalına yaptığı açıklamada, AB ve NATO üyesi ülkelerinin Rus diplomatlara yönelik kararını değerlendiren Zaharova, "Bugün gördüklerimizin hepsine kuşkusuz karşılık verilecektir. Diplomatların sınır dışı edilmesi, Seattle’deki Rus konsolosluğun kapatılması dahil her ülkeye yönelik uygun tedbirler alınacaktır." dedi.

Öte yandan, Salisbury olayını "provokasyon" olarak nitelendiren Zaharova, bu "provakasyonun arkasında" ABD ve İngiltere’nin bulunduğunu savundu.

Rus diplomatları şimdiye dek 21 ülke sınır dışı etti

Geçen hafta 23 Rus diplomatı sınır dışı eden İngiltere’nin ardından Almanya, Fransa, Polonya, Hollanda, Danimarka, İtalya, Çekya, Letonya, Litvanya, Estonya, Finlandiya, Romanya, İsveç, Hırvatistan, Macaristan ve Arnavutluk da benzer kararlar aldıklarını açıkladı.

AB üyesi ülkeler dışındanda sınır dışı kararları bir bir gelirken, bu ülkeler arasında ABD, Kanada, Ukrayna ve Avustralya bulunuyor.