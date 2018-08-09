Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Rusya, ABD'nin yeni yaptırımlarını yanıtsız bırakmayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Salisbury'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Mariya'nın zehirlendiği vakada kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili olarak 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmek üzere Moskova'ya yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Yeni yaptırım kararını Washington'un 'yeni düşmanca adımı' olarak gördüklerini kaydeden Zaharova, "Söz konusu olan Rus tarafının fantezileri değil, cevabi nitelikteki önlemleri. Rusya, ABD'nin yaptırımlarına bir yanıt verecek. Moskova'nın yanıtının kapsamı, ABD'li senatörlerin ve siyaset lobisinin bu kez neler uydurduğuna bağlı olarak şekillenecek" dedi.

Zaharova, yaptırım politikasının Rusya'nın tercih ettiği bir şey olmadığını da vurguladı.

'ABD'NİN AKSİNE RUSYA TÜM KİMYASAL SİLAHLARINI İMHA ETTİ'

Diğer taraftan Rusya'nın Salisbury'deki olayda dahli olduğu iddialarını yanıtlayan Zaharova, ABD'nin aksine Rusya'nın envanterindeki tüm kimyasal silahları imha ettiğinin altını çizdi.

Zaharova, bu gerçeğe rağmen yöneltilen suçlamaların asılsız ve saçma olduğunu vurguladı.

(Sputnik)