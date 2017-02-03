Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Zaharova: Suriye görüşmelerini erteleyemeyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Moskova'nın Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin ertelenmesinin kabul edilemez olduğunu düşündüğünü bildirdi.

  • DHA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zaharova basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Moskova, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Cenevre'deki Suriye temaslarının en kısa zamanda yeniden başlatılmasına ilişkin kararlı tavrını tamamen destekliyor. Bu görüşmelerin ertelenme çabalarının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
 
BM kontrolü altındaki Suriye görüşmeleri Şubat ayı başından 20 Şubat'a ertelendi. Rusya Ocak ayında Astana'da gerçekleşen görüşmelerde Suriye'ye anayasa taslağını sundu. Daha önce açıklama yapan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu şekilde Rusya'nın anayasa içeriğine ilişkin tartışmaları başlattığını dile getirdi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Adana’da PKK/KCK operasyonu: 22 gözaltı

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 22 gözaltı

Dünyanın en sıradışı 10 horozu

Dünyanın en sıradışı 10 horozu

Cizre'den başlayıp Hatay'da sona erecek! 367 kilometresi tamamlandı

Cizre'den başlayıp Hatay'da sona erecek! 367 kilometresi tamamlandı

Trump'ın klasik otomobilini bir Türk aldı!

Trump'ın klasik otomobilini bir Türk aldı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA