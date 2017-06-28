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Yahudi işgalcilerin Batı Şeria'da tarım arazilerini ateşe verdiği bildirildi

İslam dünyası İsraillilerin yaptıklarına sessiz kalırken, Filistin topraklarında ihlaller sürüyor. Yahudi işgalcilerin Batı Şeria'da tarım arazilerini ateşe verdiği bildirildi.

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Batı Şeria'daki Yahudi Yerleşim Dosyası sorumlusu Gassan Daglas, Nablus'un güneyinde yaşayan Yahudi işgalcilerin, Borin beldesindeki tarım arazilerini ateşe verdiğini söyledi.

Daglas, alevlerin onlarca meyveli ağaca zarar verdiğini ifade etti.

Filistin Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, yangının söndürülmesi için ekiplerin bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik sık sık benzer ihlaller yapıyor. Nablus çevresinde yaklaşık 40 bin Yahudi işgalci yaşıyor.

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