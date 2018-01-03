Zambiya Dışişleri Bakanı Kabala Kabala istifa etti

Kabala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifa mektubunu Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lundu'ya sunarak, 4 yıldan uzun bir süredir devam ettiği görevini bıraktığını belirtti.

"Asli inancım, bağlılığımın bir makama, partiye ve kişiye olmaması gerektiği, onun ülkeye ve halka olması." diyen Harry Kabala, görevi ülkesine hizmet etmek için kabul ettiğini ancak değerlerin ve hedeflerin uyuşmazlığını görünce görevi sürdürmesinin zorlaştığını kaydetti.

Kabala, "Yolsuzluk artıyorken ve bu, çözüm olması beklenenler tarafından yapılıyorken ulusal meseleleri soğuk bir 'adam sendecilik' ile yürütmeye devam edemeyiz." ifadesini kullandı.

Gençlerin yoksulluğa sürüklendiğini ve durumun böyle devam etmesine izin verilemeyeceğini savunan Harry Kabala, iktidardaki Yurtsever Cephenin (PF) gerçek gündemine geri dönmesi gerektiğini kaydetti.