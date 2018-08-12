Zarif destek 

ABD Başkanı Donald Trump’ın özellikle görevinin ikinci yılında bir ‘strateji’ye dönüştürdüğü yaptırım politikası dünyayı Washington’a karşı birleştirmeye başladı. Nükleer anlaşmadan çekilen taraf olmamasına rağmen Beyaz Saray’ın sert yaptırımlarına maruz kalan Tahran yönetimi, AB, Çin ve Pakistan gibi ülkelerden destek aldığı bu konjonktürde kendileri de Trump aymazlıklarına karşı Türkiye’nin yanında olduklarını ilan etti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı’nın NATO üyesi Türkiye’nin ekonomisine yönelik açıklamalarını “utanç verici” şeklinde niteledi.

SÖZLÜ KINAMALARIN ÖTESİNE GEÇİLEBİLİR

İranlı Bakan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Trump’ın NATO müttefiki Türkiye’ye ekonomik zorlukları coşkuyla dayatması utanç verici. ABD yaptırımlara ve zorbalığa bağımlılığını düzeltmeli aksi takdirde tüm dünya ülkeleri onu zorlamak için sözlü kınamaların ötesine geçecektir. Biz daha önce de komşularımızın yanındaydık şimdi de yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı. Trump, önceki gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda açıkça “Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü” yazarak yaptıkları operasyonu itiraf etmişti.

ÇİN VE PAKİSTAN İRAN’IN YANINDA

Tehdit gördüğü üllkelere karşı ekonomik yaptırım siyaseti izleyen Trump’ın dünyayı karşısında birleştirdi. En son Çin Dışişleri Bakanlığı tek taraflı ambargolara karşı olduğunu yineleyerek, Çin’in, İran ile ticaretinin hiçbir ülkenin menfaatlerine zarar vermeyeceğini açıkladı ve yasal olarak hakları olduğunu hatırlattı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal da İslamabat yönetiminin kendi meşru ekonomik çıkarlarını takip etme haklarının saklı olduğuna dikkat çekerek, “Pakistan bağımsız bir ülke. Çıkarlarını takip ediyor” dedi.